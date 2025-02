Musical traz luta de espadas, dança e voo aos palcos de São Paulo

A peça “Os Piratas da Terra do Nunca” estreia neste sábado, às 15h no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo. Com um navio de 16 metros e 17 artistas, o espetáculo promete uma experiência imersiva, com acrobacias e luzes que levam o público para alto-mar ao lado de personagens como Capitão Gancho e Peter Pan. As apresentações ocorrem também aos domingos até 30 de março.