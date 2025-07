Músicas inéditas de Beyoncé são roubadas de carro durante turnê nos EUA

Músicas inéditas da cantora Beyoncé foram roubadas em Atlanta, nos EUA, durante sua turnê. O carro do coreógrafo foi arrombado e os ladrões levaram pen drives com músicas não lançadas, vídeos exclusivos e listas de repertório. Também foram subtraídas roupas de grife e eletrônicos. A polícia utiliza rastreamento por GPS para localizar os itens. Não há prisões até o momento e a equipe de Beyoncé não comentou o incidente.



