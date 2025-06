Na França, Lula diz que espera acordo entre Mercosul e União Europeia até o final do ano

Em visita oficial à França, Lula deixou Paris rumo à cidade de Nice. Antes disso, ele falou com a imprensa e rebateu as críticas aos gastos com a viagem de cinco dias pelo país europeu. O presidente voltou a falar da vontade de assinar o acordo Mercosul-União Europeia até o final do ano e que pediu ao presidente francês que abra o coração em busca de consenso. Sobre as guerras, pediu a criação de um grupo de países neutros e nações unidas para chegar a um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia . Ele ainda voltou a criticar a postura de Israel em Gaza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!