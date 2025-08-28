Logo R7.com
Nascimento de filhote da menor tartaruga do mundo é registrado no México

Filhote da tartaruga de lama de Vallarta traz esperança para a espécie

Fala Brasil|Do R7

Um filhote da menor tartaruga do mundo nasceu no zoológico de Guadalajara, no México. A espécie é conhecida como tartaruga de lama de Vallarta e mede apenas 10 centímetros na fase adulta. Especialistas estimam que existem cerca de 300 tartarugas dessa espécie no planeta. O nascimento ocorreu sob cuidados humanos e representa um avanço na conservação da espécie em risco.

