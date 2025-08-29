Navios de guerra dos EUA se aproximam da Venezuela e aumentam tensão na região

Sete navios de guerra e um submarino nuclear dos Estados Unidos estão a caminho da costa venezuelana em meio a uma crescente tensão entre os dois países. As embarcações devem chegar até a próxima semana e já incluem destroyers e navios de assalto anfíbio. O destacamento transporta cerca de 4.500 militares americanos, incluindo 2.200 fuzileiros navais.

Fontes informaram à agência Reuters que as Forças Armadas dos EUA também utilizam aviões espiões na região para coletar informações estratégicas. A Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump está disposto a usar todos os recursos disponíveis para impedir que drogas inundem os Estados Unidos.

Em resposta às movimentações americanas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro declarou que não permitirá qualquer incursão americana no país. Para reforçar essa posição defensiva, embarcações e drones venezuelanos foram mobilizados para patrulhar suas águas costeiras.

