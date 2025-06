Negociações de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia terminam sem acordo

A segunda rodada de negociações do cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia terminou sem um acordo. A reunião, mediada pela Turquia, abordou exigências russas como o reconhecimento das regiões invadidas, que representam 20% do território ucraniano, a retirada das tropas ucranianas e a realização de eleições. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que não abrirá mão dos territórios e solicitou a devolução de cerca de 400 crianças.



