Netinho de Paula é assaltado e agredido na rodovia dos Imigrantes (SP)

O cantor Netinho de Paula e sua esposa foram assaltados enquanto voltavam do Guarujá para São Paulo pela rodovia Imigrantes. Durante o trajeto, dois jovens armados abordaram o veículo e levaram celulares e outros pertences. A localização do celular indica a presença em Cubatão.



