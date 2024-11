Neymar comemora 1 ano da filha Mavie com festança em mansão no litoral fluminense

Neymar e a influenciadora Bruna Biancardi comemoraram o primeiro ano da filha Mavie em uma festa na mansão do jogador em Mangaratiba. O evento teve como tema o Ateliê de Arte da Criança e contou com um show da cantora Mari Fernandes. Neymar presenteou Mavie com um brinco, um colar e uma pulseira com suas iniciais. Esta foi a segunda celebração da data. A primeira ocorreu em um resort na Arábia Saudita.