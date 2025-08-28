Nível das represas em São Paulo leva à redução da pressão de água

A cidade de São Paulo enfrenta a queda no nível das represas. A partir da meia-noite, a pressão da água nas torneiras será reduzida na região metropolitana, afetando especialmente bairros mais altos e periféricos. Esta medida visa economizar 115 milhões de litros por dia, como forma preventiva diante das condições climáticas secas. Moradores expressam preocupação com a falta de pressão, que pode agravar o abastecimento em áreas elevadas. Em Itaquera, um vazamento compromete o abastecimento local. O morador Renato destacou: "a caixa já não está enchendo com esse vazamento de rua, agora com essa falta de pressão, nossa caixa vai secar". Além disso, a situação atual, com os reservatórios em 38,4% de sua capacidade, é melhor que a crise hídrica de 2014-2015, mas ainda requer atenção e medidas preventivas.



