Nova onda de calor chega a São Paulo com temperaturas de até 37 graus

Uma nova onda de calor atinge várias regiões do Brasil, incluindo São Paulo, onde cidades do interior poderão registrar até 37 graus. Na capital, a máxima prevista é de 31 graus. A Defesa Civil alerta para pancadas de chuva isoladas, com possibilidade de granizo e ventos fortes. Na segunda-feira (10), uma frente fria deve chegar, reduzindo as temperaturas e trazendo mais chuvas.



