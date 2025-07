Nova onda de frio derruba temperatura em São Paulo e provoca geadas no Rio Grande do Sul

São Paulo registrou recorde de frio com máxima de 14 graus nesta quarta-feira (2). Durante a madrugada, a temperatura caiu para 9 graus. Em Santa Catarina, a cidade de São Joaquim amanheceu com mínimas entre 4 e 5 graus negativos, formando geadas. No Rio Grande do Sul, Sant'Ana do Livramento teve temperaturas de até 3 graus negativos e 20 cidades gaúchas também registraram temperaturas negativas.



