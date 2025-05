Novas regras permitem cirurgias bariátricas em adolescentes a partir de 14 anos

O Conselho Federal de Medicina definiu novas regras para cirurgias bariátricas em adolescentes. Jovens com 14 e 15 anos podem realizar o procedimento se tiverem um IMC acima de 40. Para aqueles com 16 anos ou mais, o IMC necessário é agora 30, reduzido de 35, desde que possuam condições de saúde relacionadas à obesidade. A cirurgia permanece indicada para casos específicos, com avaliação de equipe multidisciplinar. Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, esse procedimento pode transformar vidas e reduzir custos a longo prazo.



