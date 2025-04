'Novo cangaço' ataca agência bancária e batalhão da PM em Guaxupé (MG)

Criminosos fortemente armados invadiram a cidade de Guaxupé, em Minas Gerais, durante a madrugada desta terça (8). Moradores ouviram explosões e tiros. A quadrilha chegou ao centro usando três carros e dominou o quarteirão com as agências bancárias. Um ataque foi direcionado ao prédio do batalhão da PM, resultando em um agente ferido por estilhaços de vidro. A polícia local não prendeu ninguém nem confirmou se houve roubo de dinheiro. O caso será investigado pela Polícia Federal.



