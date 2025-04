Novo remédio aprovado pela Anvisa traz esperança para tratamento do Alzheimer no Brasil

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou o primeiro medicamento para Alzheimer no Brasil. Indicado para pacientes em estágio inicial da doença, o remédio atua no combate à proteína amiloide, que se acumula no cérebro e acelera a degeneração.



Embora não seja uma cura, estudos mostram que o tratamento pode retardar em até 35% o declínio cognitivo. O medicamento é injetável, de uso mensal, e já pode ser distribuído nacionalmente.



Ainda sem preço no Brasil, o custo anual nos EUA gira em torno de R$180 mil. O remédio poderá ser oferecido pelo SUS, mas ainda são necessários mais estudos sobre seu uso preventivo.