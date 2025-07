Novos filhotes de lobo-guará são apresentados no zoológico de São Paulo

Os novos moradores do zoológico de São Paulo são dois filhotes de lobo-guará que nasceram em 17 de maio. Eles foram mantidos com a mãe, Pitanga, até agora e vão ser apresentados ao público. O pai dos filhotes é Caju. A espécie está quase ameaçada de extinção devido à destruição do habitat natural e conflitos com humanos. Além disso, o zoológico planeja uma campanha para que o público ajude a escolher os nomes dos filhotes, incentivando a conscientização sobre a preservação do Cerrado.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!