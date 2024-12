Número de ciclistas mortos no trânsito de São Paulo cresce 15,3% em 2024

Em 2024, 347 ciclistas morreram no trânsito do estado de São Paulo. O número representa um aumento de 15,3% em comparação com o ano anterior. Nesta semana, o motorista de um carro de luxo em alta velocidade atropelou um homem que andava de bicicleta. Em outro caso, um ciclista de 22 anos morreu ao ser atropelado por um motorista embriagado em uma rodovia de São Paulo. O especialista em mobilidade Luis Francisco Flora reforçou a necessidade de investimento em educação no trânsito e alerta para que os ciclistas prefiram trafegar pela faixa da direita e façam o uso de equipamentos de segurança.