Nuvem funil intriga moradores de Lajeado Grande (SC)

Um fenômeno meteorológico raro foi registrado no céu de Lajeado Grande, no oeste de Santa Catarina. Moradores perceberam uma nuvem do tipo funil, que é o estágio inicial para a formação de um tornado. Este fenômeno geralmente ocorre durante tempestades, quando há uma forte circulação de ar e diferença de temperatura entre a base da nuvem e o solo. Até o momento, não houve registro de a nuvem ter tocado o solo na região ou nos municípios vizinhos.



