Nuvem prateleira é registrada em Santa Maria, Rio Grande do Sul

Uma nuvem grande foi observada por moradores da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um vídeo impressionante mostra a nuvem cobrindo toda a cidade. O fenômeno acontece devido ao choque entre massas de ar quente e frio e é um indicativo da aproximação de uma tempestade. A nuvem possui várias camadas horizontais e é conhecida como nuvem prateleira.



