Obesidade infantil: entenda as causas e como evitar

O Ministério da Saúde revela que uma em cada três crianças no Brasil está acima do peso, com um aumento significativo nos últimos dez anos. Maria Clara, de 10 anos, enfrenta dificuldades com alimentos industrializados e o bullying na escola. Sua mãe, Patrícia, lida com o desafio de reeducar os hábitos alimentares da família: "Você tem que aprender a se controlar", comenta.





O médico-nutrólogo destaca a troca de atividades físicas por telas e o consumo excessivo de ultraprocessados como fatores cruciais. A OMS alerta que crianças obesas têm um risco de até 80% de se tornarem adultos obesos, requerendo intervenções desde a infância.

