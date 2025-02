Onda de calor extremo atinge o Rio Grande do Sul e outras regiões

A temperatura no Rio Grande do Sul está próxima dos 30 graus na manhã desta segunda (24), e em algumas cidades pode chegar a 40 graus. O calor mais intenso deve ocorrer entre esta segunda e quarta-feira e a previsão é de que a onda de calor persista até março. Este fenômeno, causado por uma bolha de calor, afeta também partes da Argentina, Uruguai, Paraguai, além do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul.



