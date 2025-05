Onda de sequestros-relâmpago assusta paulistanos; conheça táticas e como se proteger

Uma mulher de 48 anos foi sequestrada em um bairro nobre de São Paulo por dois homens que a seguiram até seu carro. A vítima foi forçada a mudar de lugar no veículo enquanto os assaltantes tentavam realizar transferências via Pix sem sucesso. Ela foi libertada em Taboão da Serra e registrou um boletim de ocorrência. Em Campinas, dois estudantes universitários também foram abordados, resultando em uma perda de cerca de R$ 15 mil. Especialistas alertam para o aumento dessa modalidade criminosa. Para se proteger, é vital evitar distrações em locais públicos e não acionar alarmes de longe. Em caso de abordagem, mantenha a calma e forneça descrições claras dos criminosos às autoridades.



