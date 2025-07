Onda de vandalismo: quase 500 ônibus são atacados na Grande São Paulo

Desde o início do mês de junho, a Secretaria de Segurança Pública já contabilizou quase 500 ônibus depredados na Grande São Paulo. Somente na capital, foram mais de 250. Segundo a polícia, em quase todas as situações os ônibus são atacados com pedras e até mesmo armas caseiras feitas de canos PVC. Em um dos casos, um motorista alegou que passava por uma rodovia quando ouviu um forte impacto contra o veículo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!