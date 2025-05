ONG oferece tratamento odontológico gratuito para jovens brasileiros

A ONG Turma do Bem está realizando uma megatriagem em 148 cidades do Brasil para oferecer tratamento odontológico gratuito a jovens de 11 a 17 anos até os 18 anos. Beatriz, uma das jovens beneficiadas, perdeu os dentes da frente em um acidente e hoje sorri com confiança. Em São Paulo , a triagem ocorre na ocupação 9 de Julho, no centro da capital paulista, das 10h às 17h. O jovem deve estar acompanhado de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência.



