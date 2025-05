Ônibus bate em torre de energia e provoca explosões em Minas Gerais

Um ônibus no trajeto de Minas Gerais para São Paulo colidiu com uma torre de transmissão de energia, resultando em várias explosões. O motorista afirmou que o veículo apresentou uma falha mecânica. Mais de 50 profissionais trabalharam incansavelmente para reparar os danos, utilizando um guindaste para realinhar a torre danificada.



