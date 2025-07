Ônibus de turismo capota em Santa Catarina e deixa um morto e feridos

Um ônibus que saiu de Porto Alegre capotou durante a madrugada na rodovia BR-101 em Imbituba, Santa Catarina. A polícia rodoviária informou que havia muita neblina no momento do acidente. O veículo transportava 33 passageiros e colidiu com um poste antes de tombar. Um passageiro morreu e outro foi socorrido em estado grave. Não há confirmação sobre o número total de vítimas envolvidas no incidente.



