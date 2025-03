Ônibus é sequestrado e passageiros são assaltados no Rio de Janeiro

Um ônibus com 70 passageiros foi sequestrado na manhã desta sexta (14) no Rio de Janeiro . Um criminoso armado entrou no veículo, anunciou um roubo e recolheu os pertences de alguns passageiros, ordenando ao motorista que dirigisse até uma comunidade na cidade. No entanto, o motorista errou a entrada e parou um pouco mais à frente, onde uma viatura da polícia, que já estava na área, notou a movimentação suspeita e conseguiu prender o suspeito.



