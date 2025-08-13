Operação contra golpe do falso consórcio prende suspeitos em nove estados

Uma operação da polícia civil contra o golpe do falso consórcio ocorre em nove estados e já resultou na prisão de um suspeito. Em São Paulo , dois mandados de prisão e seis de busca foram cumpridos nas cidades de São Paulo, Diadema e Campinas. A quadrilha atraía vítimas com ofertas facilitadas para imóveis e carros, operando por meio de empresas fictícias. A operação é a terceira fase da ação iniciada no Paraná em 2023 e investiga a movimentação de cerca de R$ 500 milhões. A investigação prossegue para identificar mais integrantes.



