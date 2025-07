Operação da polícia resulta na morte de traficante no Morro dos Macacos, no Rio

Uma operação da Polícia Militar resultou na morte de Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como Titauro. A polícia recebeu informações sobre uma reunião de integrantes de uma facção armada no Morro dos Macacos e se deslocou até o local. Durante a abordagem houve um confronto que resultou em ferimentos fatais ao criminoso. Ele possuía mandados de prisão e era apontado como líder em disputas territoriais na zona norte do Rio. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil e diversas munições. A polícia continua monitorando a área para garantir a segurança dos moradores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!