Operação desmantela esquema de receptação de metais furtados no Rio de Janeiro

Uma operação está em andamento para investigar a receptação de cabos e materiais metálicos no Rio de Janeiro . As autoridades cumprem 35 mandados de busca e apreensão na capital, Baixada Fluminense e região dos Lagos. A investigação revelou uma rede criminosa que utilizava empresas de reciclagem para dar aparência lícita a materiais furtados, incluindo cobre e cabos subterrâneos de concessionárias de serviços públicos.



