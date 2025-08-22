Operação em comunidade do Rio de Janeiro visa combater o tráfico de drogas

Policiais realizaram uma operação em uma comunidade de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (22). O objetivo era combater o tráfico de drogas, homicídios e recuperar cargas e veículos roubados. Os agentes entraram na comunidade e encontraram pontos usados para venda e armazenamento de drogas, além de traficantes armados. Durante a operação, teve tiroteio e os trens que circulam na região foram afetados. A Supervia informou que, para garantir a segurança dos passageiros e dos funcionários, os trens estão circulando parcialmente.



