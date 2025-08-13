Operação em São Paulo resulta na prisão de 17 pessoas por invasão a condomínios de luxo

17 pessoas foram presas em uma operação que combateu a invasão de condomínios de luxo em São Paulo . Os criminosos eram articulados, utilizando máscaras, luvas e carros blindados com placas adulteradas. Em um dos casos, eles cortaram a internet do prédio para desativar o sistema de reconhecimento facial, facilitando a entrada. Os criminosos estudaram o local previamente, acessando a garagem com uma placa clonada. A quadrilha se dividiu dentro do condomínio, abordando funcionários e moradores, especialmente em busca de joias. Foram cumpridos mais de 50 mandados de busca e apreensão na capital e Grande São Paulo. Ainda há dois envolvidos foragidos.



