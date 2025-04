Operação em SP mira policiais que cobravam propina de influenciadores

Uma operação policial na Grande São paulo acontece nesta sexta-feira (25) e visa combater a corrupção em um distrito policial. Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Mauá, Santo André e na capital paulista. Quatro mandados de prisão preventiva foram emitidos contra policiais do 6º Distrito Policial de Santo André.



A Justiça decretou a quebra do sigilo bancário dos suspeitos, investigados por solicitar propina de influenciadores digitais envolvidos em sorteios ilegais. Um policial foi preso preventivamente e outro afastado das funções.



