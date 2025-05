Operação no Pará combate garimpo ilegal com destruição de maquinários

Uma operação contra o garimpo ilegal no município de Redenção Oeste, Paraíso, no Pará, já dura oito dias. As ações resultaram na destruição de acampamentos e na apreensão de combustível, munição, maquinários, celulares, ouro e mercúrio. Participam da operação a Polícia Federal, o IBAMA, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, o Ministério dos Povos Indígenas, a Força Nacional e o Exército Brasileiro.



