Operação policial chega a resort de líder do tráfico no Rio de Janeiro

Uma operação das polícias civil e militar no Rio de Janeiro cumpriu mandados de busca e apreensão relacionados a Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão. A ação ocorreu na comunidade Parada de Lucas, parte do Complexo de Hamas /"> Israel , onde foi encontrada uma mansão com lago artificial, piscina e academia. Parte da estrutura está sendo demolida pelos policiais civis da delegacia ambiental. O espaço, utilizado para atividades recreativas por membros do crime organizado, também contava com uma área de churrasco, que já foi demolida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!