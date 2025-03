Operação policial prende sete suspeitos de sequestros em São Paulo

A Polícia Civil de São Paulo realizou uma operação para prender membros de uma quadrilha envolvida no sequestro de um advogado no bairro de Perdizes, ocorrido em novembro do ano passado. Sete pessoas já foram presas, submetidas ao exame de corpo de delito no IML Central e levadas à delegacia antissequestro. O advogado foi sequestrado ao chegar em casa, mantido refém por mais de seis horas e forçado a fazer transferências bancárias. Os criminosos exigiram um resgate de R$ 50 mil à família e fizeram uma chamada de vídeo para provar o sequestro. O advogado foi libertado no km 45 da rodovia Raposo Tavares, e o carro encontrado um mês depois em Cotia. A operação ainda tem três mandados de prisão a cumprir em cidades vizinhas.



