Operação prende policial acusado de matar delator do PCC no aeroporto de Guarulhos

Uma operação da Polícia Militar prendeu policiais acusados de envolvimento com crime organizado em São Paulo. As prisões estão ligadas ao caso da execução de Vinícius Gritzbach no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em 8 de novembro. Um dos atiradores é um policial da ativa foi identificado e está na corregedoria da PM. No total, foram 15 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão após dois meses de investigação sobre o assassinato que também vitimou um motorista de aplicativo. Vinicius Gritzbach foi executado na entrada do terminal 2 do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele havia fechado um acordo de delação premiada e denunciado policiais por ligação com o PCC, além de outros crimes praticados pela facção.