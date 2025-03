Operário morre após desabamento de obra em Cotia (SP)

O operário Renato Pereira da Silva, de 28 anos, morreu após o desabamento de um prédio em construção em Cotia (SP). Outros três trabalhadores também ficaram feridos. Testemunhas relatam que era o primeiro dia de Renato na obra e a estrutura desabou quase no fim do expediente. O Corpo de Bombeiros utilizou equipamentos para facilitar as buscas, localizando o corpo após um trabalho complexo. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas, e a Defesa Civil analisará a estrutura para determinar o que causou o acidente. O engenheiro e o arquiteto responsáveis pela obra, que tinha autorização da prefeitura, ainda serão ouvidos.



