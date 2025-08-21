Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Fala Brasil

Ouça áudio de Silas Malafaia a Bolsonaro atacando Eduardo

Jair Bolsonaro têm 48 horas para responder a indiciamento e acusações no STF

Fala Brasil|Do R7

O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro, foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. A decisão também atingiu o pastor Silas Malafaia que teve passaporte apreendido. Malafaia teria enviado mensagens a Bolsonaro e xingado Eduardo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Alexandre de Moraes
  • Argentina
  • Eduardo Bolsonaro
  • Estados Unidos
  • Jair Bolsonaro
  • PF (Polícia Federal)
  • Política
  • STF (Supremo Tribunal Federal)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.