Ouça áudio de Silas Malafaia a Bolsonaro atacando Eduardo

O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro explique o descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente e seu filho, Eduardo Bolsonaro, foram indiciados por coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. A decisão também atingiu o pastor Silas Malafaia que teve passaporte apreendido. Malafaia teria enviado mensagens a Bolsonaro e xingado Eduardo.



