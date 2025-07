Pai denuncia o próprio filho por roubo; polícia realiza buscas e apreensões no ABC paulista

A polícia realizou uma operação em Diadema, na região metropolitana de São Paulo , contra uma quadrilha de roubo de cargas. Após a denúncia de um pai, que informou a localização do filho, a polícia descobriu que ele escondia mercadorias roubadas em um lava- rápido. Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, resultando em cinco prisões, enquanto duas pessoas seguem foragidas. A investigação começou após o roubo de um caminhão carregado com bebidas, avaliado em mais de R$ 50 mil, que foi recuperado. A polícia segue investigando possíveis receptadores.



