Pai e filha são sequestrados em shopping de Santo André, ABC paulista

Pai e filha foram sequestrados dentro de um shopping em Santo André, ABC paulista, enquanto chegavam para comemorar o aniversário dela. Três assaltantes armados abordaram as vítimas no estacionamento, realizaram transferências bancárias que totalizaram R$100 mil e abandonaram o carro das vítimas, encontrado por familiares. Após serem libertados, pai e filha prestaram depoimento na delegacia. Os assaltantes ainda não foram identificados, e a Polícia Civil continua a investigação.



