Pai e filho que estavam desaparecidos são encontrados acampando em SC

O desaparecimento de um pai e seu filho em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina, teve um desfecho positivo. As equipes de busca localizaram os dois acampados em uma área de mata. Segundo a polícia, o empresário explicou que pretendia ensinar ao filho técnicas de acampamento sem equipamentos modernos como parte de um treinamento prático para sobrevivência.

A situação chamou a atenção das autoridades locais após o registro do sumiço dos dois. O Conselho Tutelar foi acionado e existe a possibilidade do adolescente ser temporariamente afastado da convivência com o pai enquanto as circunstâncias são avaliadas pelas autoridades competentes.



