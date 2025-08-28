Nos Estados Unidos, os pais de um adolescente processaram a empresa do chat GPT, alegando que a ferramenta incentivou o jovem a cometer suicídio. O processo inclui registros de conversas que mostram o chat dando respostas insensíveis a perguntas sobre autoagressão. Especialistas alertam que a Inteligência Artificial não substitui profissionais de saúde mental e que seu uso em questões emocionais pode ser arriscado.

A usuária Flávia compartilhou sua experiência, utilizando o chat GPT para aprimorar a comunicação sem humanizá-lo. O uso indevido desse tipo de tecnologia pode gerar mal-entendidos, principalmente em diagnósticos médicos, reforçando a importância de acompanhamento profissional.