Parelheiros: o ponto mais frio da capital paulista enfrenta temperaturas negativas

O bairro de Parelheiros, em São Paulo , registra temperaturas negativas, se destacando como a região mais fria da capital. A altitude de 800 metros e a proximidade de vegetação densa contribuem para o frio intenso. O local, cercado pela Serra do Mar, enfrenta frio constante, intensificado à noite. Outras partes do estado, como Mauá e Cotia, também registraram geada, e a previsão é de um inverno rigoroso.



