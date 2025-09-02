Parte de corpo é encontrada em mala na rodoviária de Porto Alegre

O tronco de uma mulher foi descoberto dentro de uma mala na estação rodoviária de Porto Alegre. A polícia está investigando a possível conexão entre este incidente e um achado similar ocorrido no início do mês. Em 20 de agosto, um homem deixou a bagagem no guarda-volumes da estação e pagou as diárias afirmando que outra pessoa viria buscá-la. O nome fornecido pelo homem não corresponde ao CPF apresentado. No entanto, o nome para retirada da mala coincide com outro CPF registrado.

Envolto em sacos plásticos, estava o tronco feminino. O Instituto Geral de Perícias foi acionado para identificar a vítima. Este caso remete a um evento anterior, datado de 13 de agosto, quando partes esquartejadas foram encontradas em uma sacola na zona leste da cidade. Exames preliminares indicam que ambas as vítimas são mulheres brancas robustas, por volta dos 50 anos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!