Passageira passa mal durante voo e piloto realiza pouso prioritário em Campinas (SP)

Uma mulher de 54 anos passou mal durante um voo que saiu de Fortaleza e precisou ser atendida ao pousar no aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas (SP). O piloto informou à torre sobre a gravidade da situação e decidiu não frear bruscamente para evitar lesões na passageira, que estava deitada no chão do avião. A equipe médica aguardava o desembarque para prestar socorro. A companhia aérea confirmou que a mulher foi atendida após o pouso.



