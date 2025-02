Passageiros andam pelos trilhos após pane em trem da Grande Rio de Janeiro

Problemas em duas linhas de trem da Grande Rio de Janeiro causaram atrasos aos passageiros na manhã de quarta-feira (19). As composições pararam devido ao rompimento de um cabo de energia, forçando os passageiros a descer e caminhar pelos trilhos. Algumas testemunhas relataram fogo em uma das composições. A empresa responsável pelos trens confirmou o rompimento do cabo como a causa dos transtornos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!