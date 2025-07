Paulo, O Apóstolo estreia nesta segunda (7) na tela da RECORD

A minissérie Paulo, O Apóstolo estreia nesta segunda (7) às 21h na RECORD. A trama apresenta a vida de Saulo, um perseguidor de cristãos que se transforma em Paulo após um encontro com Jesus. Com 50 episódios, a série aborda as viagens missionárias de Paulo pelo Império Romano e os conflitos enfrentados por ele devido à rápida expansão do cristianismo.



