Pela primeira vez em 20 anos, esquerda deve ficar de fora da disputa presidencial na Bolívia

No dia 17 de agosto, os bolivianos vão às urnas escolher o novo presidente do país. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, partidos da esquerda podem ficar de fora da disputa política no país. O novo presidente terá pela frente o desafio de retomar a estabilidade econômica. Na relação com o Brasil, o desafio está nas exportações de gás e no controle da entrada de traficantes brasileiros em solo boliviano.



