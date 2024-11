Pesquisa aponta vantagem de Ricardo Nunes no segundo turno em São Paulo

Uma pesquisa do Instituto Real Time Big Data sobre o segundo turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo mostrou Ricardo Nunes (MDB) com 53% das intenções de voto, contra 39% de Guilherme Boulos (PSOL). Considerando apenas os votos válidos, Nunes lidera com 58%, enquanto Boulos tem 42%. A pesquisa, realizada nos dias 11 e 12 de outubro com 1500 entrevistados, tem margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%.