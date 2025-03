Pesquisador diz que reduziu idade biológica em 15 anos ao cortar ultraprocessados e álcool

O pesquisador Eric Verdin, do Instituto Buck, afirma ter reduzido a própria idade biológica em 15 anos eliminando alimentos ultraprocessados e bebidas alcoólicas da dieta. A OMS (Organização Mundial da Saúde) reforça que o álcool e alimentos ultraprocessados podem ser prejudiciais à saúde , aumentando o risco de doenças. A pesquisa sugere que hábitos saudáveis podem nos permitir ter um corpo mais jovem do que a idade cronológica indica.



